Playlist Thomas Mehringer

Donnerstag, 14. Mai 2020

Hanni El-Khatib

Alive

Album: Flight

Public Practice

Compromised

Album: Gentle Grip

Thao & The Get Down Stay Down

Phenom

Album: Temple

Perfume Genius

Some Dream

Album: Set My Heart On Fire Immediately

Moses Sumney

Me In 20 Years

Album: Grae (Part 2)

Yung Lean

Pikachu

Album: Starz

Charli XCX

Claws

Album: How I’m Feeling Now

Phenomenal Handclap Band

Judge Not

Album: PHB

Sparks

Self Effacing

Album: A Steady Drip, Drip, Drip

The Magnetic Fields

My Stupid Boyfriend

Album: Quickies

The Magnetic Fields

Death Pact Let’s Make A

Album: Quickies

Spirit Fest

Circle Love

Album: Mirage Mirage

Moby

Too Much Change

Album: All Visible Objects