Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 07. Mai 2020

Ty

Closer ft Maceo

Album: Closer

Shantel

Suda Balik

Album: Istanbul

El Michels Affair

Villa

Album: Adult Themes

Peaking Lights

Silver Clouds

Album: Escape

Pupkulies x Rebecca

Wonderful

Album: Bente

Buscabulla

N.T.E.

Album: Regresa

Eve Owen

So Still For You

Album: Don´t Let The Ink Dry

Shalynn

Flower Song

Album: V.A. Praise Poems, Vol. 7

Mark Lanegan

Ketamine

Album: Straight Songs of Sorrow

Östro 430

Sexueller Notstand

Album: Keine Krise Kann Mich Schocken (Die kompletten Studio-Aufnahmen 1981-1983)

Fake Names

Brick

Album: Fake Names

Hayley Williams

Creepin´

Album: Petals For Armor

Roccwell

Roadrunner feat. M-Dot und LP2

Album: Still Lovin´ Boombap

Pollyester

Sex Maschina

Album: My Shmorona EP