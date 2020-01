Playlist Matthias Hacker

Donnerstag, 30. Januar 2020

Destroyer: That Doesn’t Just Happen

Album: Have We Met

Dead Oceans

Dan Deacon: Sat By A Tree

Album: Mystic Familiar

Domino

Blond: Intro

Album: Martini Sprite

Rough Trade

Blond: Es könnte gar nicht schöner sein

Album: Martini Sprite

Rough Trade

Children:Hype

Album: Hype

Grönland

Gengahr: Heavenly Maybe

Album: Sanctuary

Community

Poliça: Fold Up

Album: When We Stay Alive

Memphis Industries

Torres: Good Grief

Album: Silver Tongue

Merge

Squirrel Flower: Red Shoulder

Album: I Was Born Swimming

Full Time Hobby

Mark Almond: Chevrolet Corvette Stingray

Album: Chaos And A Dancing Star

BMG

Squarepusher: Neverlevers

Album: Be Up A Hello

Warp