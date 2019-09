Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 05. September 2019

Miles Davis: Rubber Band Of Life ft Ledisi

Album: Rubberband

Rhino / Warner

Iggy Pop: Sonali

Album: Free

Caroline

Chrissie Hynde: No Return

Album: Valve Bone Woe

BMG Rights Management

Rocko Schamoni: Der Weg Hinab

Album: Musik Für Jugendliche

Tapete

L´Epee: Last Picture Show

Album: Diabolique

A Records

Adam Green: Cheating On A Stranger

Album: Engine Of Paradise

30th Century Records / AWAL

Frankie Cosmos: Rings (On A Tree)

Album: Close It Quietly

SubPop

Tinariwen: Kel Tinawen ft Cass McCombs

Album: Amadjar

Wedge / PIAS

Kindness: Something Like a War (feat. Bahamadia)

Album: Something Like A War

Female Energy

Lower Dens: Young Republicans

Album: The Competition

Domino

Bat For Lashes: Feel For You

Album: Lost Girls

Awal Recordings

Moonchild: Too Much to Ask

Album: Little Ghost

Tru Thoughts

Dominik Eulberg: Siebenschläfer

Album: Mannigfaltig

!K7