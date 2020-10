Wolken ziehen vorüber Future Islands

Die Amerikaner sind eine typische band der Zehner Jahre: Irgendwie in der Rocktradition stehend aber mit Synthesizern arbeitend. Mit „Seasons Change“ hatten sie 2014 einen der beliebtesten Songs des vergangenen Jahrzehnts. Aber sind diese Zehner Jahre nicht schon unheimlich weit weg? Whatever. Die Future Islands machen weiter, mit ihrem auch schon sechsten Studuioalbum „As long as you are“.