25.04.1987: Welt-Pinguin-Tag

Wer liebt sie nicht? Diese wunderbar watschelnden Frackträger, dickbäuchig und gutmütig,.. wie sie in großen Reisegruppen auf dem Eis wandern und ihre unverwechselbar sehnsüchtigen Rufe in den Himmel trompeten. Pinguine sind einfach herzerwärmend, und heute ist tatsächlich Weltpinguintag. Jawohl. Das gibt’s. Ich hab’s gegoogelt.

Pinguine also. Seid gefeiert an diesem, Eurem, Tag.

Ihr, die Ihr wie das inkarnierte Kindchenschema direkt in unsere Herzen wackelt.

Die Ihr Euch so tapfer in allerhand Elementen durchschlagt, obwohl Ihr nirgends wirklich hinzugehören scheint. Welches ist es denn, Euer eigenes Element?

Flugunfähige Vögel, die mindestens drei Monate des Jahres an Land leben, und nur im Wasser auf der Suche nach Nahrung zu Primaballerinen werden....ja was denn nun??

Der Pinguin in uns

Aber...kennen wir das nicht alle? Suchen alle unser Wasser. Das Element, die Lebensform, die Liebe und die Beschäftigung, wo wir wirklich gut sind. Unseren ganz eigenen Biotop. Ja, wir haben alle einen Pinguin in uns.

Allerdings liegt unsere Nahrung schon ausgenommen und entgrätet vor uns auf dem Teller, was der Identitätssuche die Schärfe nimmt. Aber das ist ein anderes Thema.

Das unbeholfene Watscheln trügt – es spart schlicht Energie, sich in der Kälte langsam zu bewegen....und wer einmal gesehen hat, mit welcher Geschwindigkeit und Kraft ein Pinguin aus dem rasant durchpflügten Wasser, ohne sich irgendwo abstoßen zu können, aufs Eis schnellt, um dann noch meterweit auf dem Bauch weiter zu schlittern, der muss die Raffinesse der Natur bewundern.

Das hat schon was und in Kombination mit ihrem trötenden Ruf lassen sich so wunderbar Pinguindamen erobern. Damen pragmatischerweise, die durch eine große Brut im Vorjahr bestechen. Ihre Scheidungsrate wiederum ist romantisch gering, sie bleiben oft bis zu 7 Jahre zusammen und gelten als sehr sozial. Und gleichberechtigt - teilweise brüten die Männchen die Eier aus, während die Weibchen auf Nahrungssuche gehen.