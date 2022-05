17. Mai 1793 Wackenroder und Tieck proben das romantische Leben

Vernunft! Immer nur Vernunft, Verstand, Gesetze, Regeln! Das reicht nicht! Schluss damit! Die jungen Wilden der Frühromantik wollen keine Schranken und Schubladen mehr, weder im Leben, noch in der Kunst. Sie feiern die Poesie, das entgrenzte, entfesselte Ich, den Einklang von Mensch und Natur. Und sie steigen hinab ins Bergwerk der Träume, Ängste, Ahnungen, wo sich Dichtung in Leben und Leben in Dichtung verwandelt.

Aufbruch und Ausbruch

Ausbrechen, dem grauen Zweck und der Enge entfliehen, wollen auch Ludwig Tieck und Wilhelm Heinrich Wackenroder. Beide, kaum 20, Herzensfreunde seit Kindertagen, stecken fest im falschen Leben: Tieck täuscht vor, in Göttingen Theologie und Geschichte zu studieren, will aber nur dichten. Wackenroder würgt, vom Vater verdonnert, in Berlin lustlos am Studium der Rechte. Briefe gehen hin und her, in denen zwischen Daseinsjammer und Kunstgetöse der Entschluss für ein gemeinsames Sommersemester in Erlangen reift: Endlich leibhaftig, endlich mit allen Sinnen eintauchen in die Dürerwelt des Mittelalters, der Ritterburgen und Fachwerkhäusern, der Felsgebirge Waldeinsamkeiten und frommen Mysterien.