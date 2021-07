8. Juli 1892 Verräterische Rillen: Fingerabdrücke überführen erstmals eine Mörderin

Verdächtiger mit Alibi

Ein Tritt, Holz splittert, dann leert jemand die Zeit aus. Ponciano findet seine Frau reglos auf dem Küchenboden und im Schlafzimmer nebenan seine Kinder. Für den Buben und das Mädchen kommt jede Hilfe zu spät. Aber Francisca lebt und erzählt, was passiert ist: Dass Ramón Velázquez, ein Nachbar, ihr schon lange heimlich nachstellte, dass er plötzlich in der Küche stand und zudringlich wurde, wie sie ihn angewidert abblitzen ließ und er dann in blinder Wut auf sie einschlug und die Geschwister erstach.

Velázquez streitet alles ab, knickt auch nach tagelangen, brutalen Verhören nicht ein. Die Polizei der Küstenstadt Necochea in Argentinien steckt fest. Da müssen Spezialisten ran, am besten Fahnder der Mordkommission in La Plata. Knapp eine Woche nach dem Verbrechen übernimmt Eduardo Alvarez den Fall. Der erfahrene Ermittler stößt rasch auf Ungereimtheiten: Zum einen hat Velázquez für die Tatzeit ein wasserdichtes Alibi. Scharf ins Gebet genommen, verheddert sich Francisca Rojas in widersprüchlichen Aussagen, außerdem passen ihre Verletzungen nicht zur Schilderung des Hergangs. Und dann das mit der Tür und den Fenstern: Mehrere Zeugen bestätigen, dass die Hütte von innen verriegelt war, als Ponciano eindrang. Der Mörder muss also noch drin gewesen sein.