15. November 1956 US-Premiere des Elvis-Films "Love me tender"

Eigentlich wollte der King of Rock eine Zweitkarriere als ernsthafter Schauspieler starten. Doch weder Fans noch Produzenten wollten einen Elvis sehen ohne Gitarre. Also musste er singen – und war in seinen Filmen weniger Schauspieler, denn im Grunde immer Elvis. Autor: Markus Mähner

Montag, 15. November 2021 Autor(in): Markus Mähner Sprecher(in): Irina Wanka Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

April 1865: Ein Dorf in den Südstaaten, der amerikanische Bürgerkrieg ist erst wenige Tage vorbei. Die Südstaaten haben verloren, dennoch feiert der kleine Ort: Er will eine neue Schule bauen und veranstaltet ein Wohltätigkeitsfest dafür. Eine Musikgruppe spielt auf - angeführt von dem jungen Clint Reno, der das vorwiegend weibliche Publikum vor der Bühne in seinen Bann zieht. Seine lässige Frisur, sein Tanz und vor allem sein extravaganter Hüftschwung lassen die Mädels aufkreischen.

Ein Frauenschwarm!

Doch nicht nur das Publikum in dem kleinen Ort kurz nach dem verlorenen Sezessionskrieg reagiert derart ekstatisch auf den gerade mal 21 Jahre jungen Clint. Auch im renommierten Paramount Theater in New York City, Nordstaaten, kreischen sie. Es ist der 15. November 1956 – der Krieg ist nahezu 100 Jahre vorüber und der Paramount Kinosaal präsentiert den allerersten Film mit Elvis Presley... ...alias Clint Reno!

Deswegen auch der Hüftschwung, deswegen die Rockabilly-Tolle, ja deswegen überhaupt das Fest in dem kleinen fiktiven Südstaatenort. Denn eigentlich sollte es einfach ein tragischer Western werden. Doch als man – nachdem mehrere Schauspieler die Rolle des Clint Reno als zu unbedeutend ablehnten – Elvis für den Film gewinnen konnte, veränderte sich das Drama immer mehr zum Musikfilm. Denn kaum kam heraus, Elvis spiele die Rolle, da meldeten sich seine Fans bei 20th Century Fox: Der King muss singen!

Ohne Singen geht nichts!

Doch es kam noch toller:

Die Dreharbeiten waren noch nicht zu ende, da sang Elvis bei der Fernseh-Show von Ed Sullivan das Lied "Love me tender" zum ersten Mal in der Öffentlichkeit und löste damit etwas nie Dagewesenes in der Musiklandschaft aus: Noch bevor die Platte auf dem Markt erschien, wurde sie durch Vorbestellungen so oft verkauft, dass sie Goldstatus erhielt! Nun war für Fox klar: Der King muss nicht nur singen. Der ganze Film muss unbenannt werden! Von "The Reno Brothers" in "Love me tender". Und: Die Nebenrolle des Clint mutierte wegen Elvis Gesang immer mehr zur eigentlichen Hauptrolle.

Daran änderte auch nichts, dass Clint am Ende des Films starb. Denn selbst da sollte er noch das letzte Wort behalten: Während der eigenen Beerdigung sang ein engelsgleiches, übergroßes Elvisgesicht noch eine zusätzliche Strophe von "Love me tender" - anders hätten die Fans es nicht zugelassen. Denn Elvis musste singen!