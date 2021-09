30. September 1861 Urvogel Archaeopteryx beschrieben

Vor 150 Millionen Jahren, zur Zeit der Dinosaurier, war Bayern von einem seichten Meer bedeckt. Kleine Inseln ragten hervor, Korallenriffe säumten die lagunenartigen Becken. Von Insel zu Insel flog in dieser subtropischen Schwüle ein neuartiges Lebewesen. Kein Flugsaurier. Aber auch nicht das, was wir heute Vogel nennen. Ein Wesen dazwischen: Der Archaeopteryx.

Interessante Mischung

Es kann nicht sein, was nicht sein darf

Ein steingewordener Alptraum für alle Gegner Darwins. Wie für Sir Richard Owen. Seines Zeichens Tieranatom des Britischen Museums in London, einst der führende Paläontologe seiner Zeit und Namensgeber der Dinosaurier. Und dennoch: Gegner Darwins. Er hoffte, das so entscheidende Beweismittel unterschlagen zu können, als er 1862 den ersten Archaeopteryx erwarb – für eine damals horrende Summe. 700 Pfund – das war das Museumsbudget von eineinhalb Jahren – für eine Versteinerung.

In Plattenkalkstein verwandelt, hatte der Archaeopteryx, gemeinsam mit anderen urzeitlichen Lebewesen wie Würmern, Insekten, Ammoniten, im Altmühltal die Jahrmillionen überdauert. Bis 1860 Arbeiter im Solnhofener Gemeindesteinbruch eine einzelne, kleine Feder gefunden hatten – konserviert in Stein. Eine Feder des Archaeopteryx, die man zunächst gar nicht zuordnen konnte.

Seine Karriere fiel ebenso elendiglich ins Wasser - wie der erste Archaeopteryx. Von einem Sturm gepeitscht, von Wind und Regen gebeutelt, drückte wohl ein Wetterumsturz den Urvogel in eine übersalzene Lake, in der kein Leben mehr möglich war. So konnte der Archaeopteryx die Zeit am Grund der Lagune überdauern, zu Stein gepresst bis heute.