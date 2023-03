20. März 1990 Stephen C. Blumberg verhaftet, Bücherdieb

Mitgehen lassen ...

Als man ihn am 20. März 1990 verhaftet hat, hat man in seinem Haus in Ottumwa im Bundesstaat Iowa knapp vierundzwanzigtausend Bücher gefunden, dazu an die zehntausend alte Manuskripte. Gesamtwert: fünfeinhalb Millionen Dollar. Gestapelt in Metallregalen, siebzehn Zimmer voll bis zur Decke, gestohlen bei mehr als 270 Universitäten und Archiven in 45 amerikanischen Bundesstaaten plus zwei Provinzen in Kanada.