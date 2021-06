4. Juni 1938 Sigmund Freuds Diwan zieht um

In träumerischem Halbschlaf treiben wir durch digitale Welten, eine Internetseite führt intuitiv zur nächsten, unbewusst lassen wir uns leiten. Ein neuer Link verführt, bringt uns ab von dem, was wir eigentlich wollten… Wir surfen im Internet auf einem orientalischen Teppich im Miniaturformat. Er ist aus Naturkautschuk. Abwaschbar. Wenige Quadratzentimeter groß. Ein orientalischer Teppich als Mousepad.

Freuds Teppich

Doch es ist nicht irgendein Teppich, der unsere Gedanken fliegen lässt. Er ist ein Andenken aus dem Sigmund-Freud-Museum in London. Und eine Nachbildung jenes persischen Teppichs, den Sigmund Freud als Überwurf schätzte, für sein berühmtes Sofa: dunkelrot-braun, mit Rautenmuster und Fransen. Ein Brückenschlag in die Vergangenheit. Passendes Dekor für eine dämmrige bürgerliche Welt. Dämmrig, da die teuren Materialien und Objekte im Salon vor dem zersetzenden Licht der Sonne geschützt werden sollten. Das perfekte Szenario für Sigmund Freuds Psychoanalyse. Zentrales Möbelstück: das orientalische Sofa. Pardon: Der Diwan.

Ein Diwan wie aus Tausend-und-einer-Nacht lädt zum Erzählen ein. Er lässt die Patienten jegliche Haltung vergessen, lässt sie herabsinken in eine halb liegende Position, erlaubt ihrem Geist abzugleiten in tiefere Sphären, in einen Zustand zwischen Wachsein und Schlafen. Freud selbst entzieht sich dem Zauber, aufrecht sitzend am Kopfende. Eine dankbare Patientin, Madame Benvenist, soll Sigmund Freud das gute Stück um 1890 herum geschenkt haben. Ein Jahr, bevor Freud innerhalb Wiens in die Berggasse 19 umzieht. Neun Jahre später beginnt er, seine Patienten dorthin einzuladen. In sein Wohnzimmer. Und der Alltagsgegenstand Diwan wird zum zentralen analytischen Instrument.