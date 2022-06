15. Juni 1918 Schiffsratten überrennen die Lord-Howe-Insel

Sie fressen alles, was ihnen in die Quere kommt

Dieses sorglose Verhalten kam zunächst vorbeifahrenden Walfängern gelegen: Ein bisschen Radau - und der ahnungslose Schiffsproviant kam umstandslos an den Strand geeilt. So war bereits vor 1900 die einzigartige Waldrallen-Population empfindlich dezimiert. Doch dann - die Katastrophe: Am 15. Juni 1918 läuft ein britisches Dampfschiff vor der Insel auf eine Sandbank. Tagelang steckt die Makambo fest. Nachdem der Koloss endlich wieder flottgemacht ist und die Besatzung weiterfahren kann, wird klar: In der Zwischenzeit sind eine ganze Reihe Passagiere unbemerkt von Bord gegangen. Und an Land geschwommen. In atemberaubender Geschwindigkeit nehmen Schiffsratten Besitz von ihrem neuen Territorium. Nacht für Nacht ziehen sie auf Beutezug und fressen alles, was ihnen in die Quere kommt: Schnecken, Insekten, kleine Echsen, aber auch Vogeleier und junge Küken. Innerhalb kürzester Zeit gerät das sorgenfreie Inselleben aus den Fugen. Ein verheerendes Artensterben beginnt.