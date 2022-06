21. Juni 1931 Schienenzeppelin fährt Weltrekord

Ein Welt-Ereignis

Die Fahrt nach Berlin soll ein Welt-Ereignis werden - am 21. Juni 1931. Schaulustige und Journalisten stehen entlang der Bahnstrecke, um live dabei zu sein, wenn der Schienenzeppelin in geradezu irrsinniger Geschwindigkeit an ihnen vorbeirast. In einer Radioübertragung ist nach den aufgeregten Worten des Reporters für ein paar Sekunden Propellergeräusch zu hören. Dann ist der Schienenzeppelin auch schon wieder verschwunden.

Um fünf Uhr fünf erreicht er schließlich sein Ziel: den Lehrter Bahnhof in Berlin. 257 Kilometer in nur 98 Minuten. Die Spitzengeschwindigkeit, die er unterwegs erreicht hat, stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten: 230 Kilometer in der Stunde. Weltrekord!

Und das keine hundert Jahre, nachdem die erste Eisenbahn Deutschlands zwischen Nürnberg und Fürth für Furore sorgte. Mit damals aufregenden 35 Stundenkilometern. Anfang des 20. Jahrhunderts brachten es erste Schnelltriebwagen zwar bereits auf knapp mehr als 200 Stundenkilometer. Zum regulären Einsatz kamen sie aber nie.

Schließlich macht sich der Ingenieur Franz Kruckenberg ans Werk. Er will ein Fahrzeug bauen, das schneller ist als alles, was bisher auf Schienen fährt. Kruckenberg lässt sich von der Luftfahrt inspirieren. Vor allem die damals populären Zeppeline begeistern ihn - mit ihren riesigen Aluminium-Skeletten.