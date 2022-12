5. Dezember 1927 Richard Strauss verunglückt mit dem Zug

Das Unglück ereignet sich am 5. Dezember 1927, nachts um halb zwei. Der Komponist Richard Strauss befindet sich auf der Rückfahrt von Berlin nach Wien, als sein Zug in der Nähe der niederösterreichischen Gemeinde Sigmundsherberg mit einem Güterzug kollidiert. Der Aufprall ist heftig, Strauss und seine Frau Pauline, die ihren berühmten Mann begleitet, werden gegen die Wand ihres Luxus-Abteils geschleudert. Ein Schutzengel scheint den beiden zur Seite zu stehen, ohne die kleinste Schramme steigen sie aus ihrem demolierten Wagon.

Mit dem Schrecken davon gekommen

Die Eisenbahn und die Musik

Richard Strauss ist ein Künstler dieser neuen, mobilen Welt. Auf-Achse-sein gehört zu seinem Beschäftigungsprofil. Denn der gebürtige Münchner ist nicht nur ein erfolgreicher Komponist, im Zweitberuf ist er Stardirigent. Und so eilt Strauss von Termin zu Termin, präsentiert eigene Kompositionen und tritt in Europas wichtigsten Konzertsälen und Opernhäusern auf.

Das Verkehrsmittel "Eisenbahn" bringt dem geschäftstüchtigen Musiker unschätzbare Vorteile. Aber es gibt auch potentielle Nachteile, Züge können zusammenstoßen, Gleise sich verbiegen, Dampfkessel explodieren. Der "Vielfahrer" Richard Strauss ist sich dieser Gefahren durchaus bewusst, er betrachtet sie sogar als eine Art Berufsrisiko. "Nach einer glühenden Reise mit beinahe Eisenbahnunglück bin ich glücklich hier angekommen", schreibt er in einem Brief von den Bayreuther Festspielen.

In einem seiner Werke lässt Richard Strauss das Thema "Zugunfall" sogar anklingen, in der autobiographisch gefärbten Oper "Intermezzo", einem komödiantischen Einblick ins Strauss´sche Eheleben. Dort sagt die Kapellmeister-Gattin zu ihrem abreisenden Ehemann: "Ich bitte dich, nimmt dich in acht, steige nicht in die vorderen, nicht in die letzten Wagons". Man weiß ja nie, was passieren wird.