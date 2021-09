28. September 1717 Preußen führt Schulpflicht ein

Friedrich Wilhelm, König in Preußen, Markgraf zu Brandenburg und Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches, war sehr unzufrieden. „Wir vernehmen mißfaellig", donnerte er in seinem neuesten Edikt, "daß die Eltern, absonderlich auf dem Land, in Schickung ihrer Kinder zur Schule sich sehr saeumig erzeigen". Zwar gab er nicht viel auf Bildung und hatte selbst nur wenig davon genossen, aber die Schulen sollten ihm gehorsame, gottesfürchtige und fleißige Untertanen erziehen. Und so verordnete er am 28. September 1717 "allergnaedigst und ernstlich" die Schulpflicht für seine Länder.

Es ist amtlich

Keine Lust auf Schule

Den lokalen Obrigkeiten stand es frei, ob sie überhaupt Schulen einrichteten, und so galt auch die Schulpflicht nur "an denen Orten wo Schulen seyn". Die vorhandenen waren oft in kläglichem Zustand: zu klein, baufällig, im Winter ungeheizt. Schulmeister war ein Nebenjob für den Küster oder einen Handwerker, und als Lehrbuch für die Untertanenerziehung diente der Katechismus. Den lernten die Kinder auswendig, und auch Lesen und Schreiben wurde damit geübt. Dazu Kirchenlieder und Psalmen und ein bisschen Rechnen – mehr war nicht vonnöten, denn: " [...] wissen sie zuviel, so laufen sie in die Städte und wollen Sekretärs und so was werden." So sah das Friedrich Wilhelms Sohn und Nachfolger, Friedrich der Große. Ihm reichte es, wenn die Lehrer dem Nachwuchs genug Moral beibrachten, "daß sie nicht stehlen und morden".