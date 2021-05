14. Mai 1918 Mary Smith Jones geboren, Eyak-Sprecherin

Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Aber irgendwann gab er es den Menschen, und sie begannen, sich kraft des Wortes miteinander auszutauschen und Pläne zu machen. Sie sprachen alle dieselbe Sprache, damals. Wie herrlich einfach muss das Leben da gewesen sein, ein Leben ohne Vokabelhefte und ohne Missverständnisse! Doch Gott hatte an dem, was beim Plänemachen herauskam, oft seine Zweifel. Immer wieder versuchte er, die Menschen zur Vernunft zu bringen: erst mit der Vertreibung aus dem Paradies, dann mit einer Sintflut. Aber sie ließen sich nicht aufhalten. Und als sie sich darauf verständigten, einen Turm zu bauen, der an Gottes Himmelshöhen kratzen sollte, da schritt er zum Äußersten. "Wohlauf", sagte er, "lasset uns hernieder fahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe."

Udach' Kuqax*a'a'ch

Am 14. Mai 1918 kam im Süden Alaskas ein Mädchen zu Welt, das auf den Namen hörte: Udach' Kuqax*a'a'ch - so ähnlich jedenfalls scheint es geklungen zu haben und heißt: "Klang, der die Menschen von weit her ruft"; und weil diesen Namen schon fast niemand mehr aussprechen konnte, bekam sie noch einen, der ihrer Umgebung leichter von der Zunge ging: Mary Smith Jones. Damals wusste sie freilich nicht, dass sie einmal die letzte Sprecherin ihrer Sprache sein würde. Aber schon bei ihrer Geburt stand es in den Sternen. Denn der Indianerstamm, in den sie hineingeboren wurde, bestand nur noch aus wenigen Menschen. Benachbarte, größere Stämme hatten ihn bedrängt; die industrielle Fischzucht hatte ihn von seinen Fischgründen abgeschnitten. Alkohol, Opium und die Grippeepidemie in Marys Geburtsjahr hatten ihm den Rest gegeben. Der Stamm der Eyak war so gut wie ausgestorben.