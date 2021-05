19. Mai 1962 Marilyn Monroe singt "Happy Birthday, Mr. President!"

New York, 19. Mai 1962, Madison Square Garden. Marilyn Monroe wartet im Backstage-Bereich auf ihren Auftritt. Der Präsident hat Geburtstag, und es ist ein kleines Ständchen vorgesehen vor 15 000 Parteimitgliedern und laufenden Fernsehkameras. Marilyn hat es stundenlang geübt. Trotzdem zittert sie vor Aufregung, während John F. Kennedy irgendwo da draußen in seiner präsidialen Loge sitzt mit einer Kuba-Zigarre zwischen den Zähnen. Kennedy ist nicht nur ihr Präsident, er ist auch ihr Liebhaber. Oder besser gesagt, er war es, denn ihre Anrufe nimmt er schon seit einiger Zeit nicht mehr entgegen; ohne Begründung, versteht sich. Der Präsident hat oft mehrere Frauen pro Woche. Sex konsumiert er im Vorübergehen wie eine Tasse Kaffee oder eine Süßigkeit.

Entzweigegangen

Die wartende Marilyn trägt ein hautfarbenes Glitzerkleid, in das man sie eingenäht hat. Es schmiegt sich so eng an ihre butterweichen Formen an, dass sie fast nackt darin wirkt. Ihre Hand umklammert ein Likörglas, die andere ein Kinderbuch. Das hat ihr die Frau ihres Psychiaters mitgegeben, sozusagen als Talisman. Es handelt von einer Lokomotive, die entzwei gegangen ist und dann doch wieder in die Gänge kommt.