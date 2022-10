28. Oktober 1908 Kaiser Wilhelm gibt ein Interview und löst einen Staatsskandal

Einfach loslegen, einfach laufen lassen, ohne Rücksicht auf Verluste! Und alle Ohren stehen stramm! Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel eben Pause. Ein Volk andächtig lauschender, selig belehrter, dankbar aufblickender Untertanen, auf die er segnend oder strafend niederblitzt. So muss das sein, so liebt es der Kaiser.

"Imperator Rex"

In Maßen ist das schmissige Tschingderassabum ja durchaus erhebend. Doch leider übertreibt es Wilhelm II. mit dem Kaisersein. Überall quatscht er drein, reißt alles an sich, weiß alles besser. Und er schwafelt zu viel, zu unüberlegt, zu laut. Für den Hausgebrauch, na gut, Majestät sind halt so. Wenn er sich allerdings als alleiniger Herr und Lenker der Außenpolitik aufspielt, wenn er wie aufgepflanztes Bajonett und blanker Degen tönt, wenn sein Germanengepolter die Nachbarn verprellt, sieht die Sache anders aus. Ein unbedachter Angeber, der mit Tiraden über Deutschlands Sendung, Frankreichs Züchtigung und Englands Tücke zündelt, ist brandgefährlich.