20. September 1898 Kaiser Wilhelm II. schießt 1000. Hirschen

Es gibt Gedenksteine, die liegen richtig schwer im Magen. Zum Beispiel der in der brandenburgischen Schorfheide, einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands, rund 70 Kilometer nordöstlich von Berlin. Der Gedenkstein im lichten Wald ist ein grobkantiger Block mit polierter Front. Auf dem steht in goldener Gravur:

Patenter Schütze?!?!

Ein Kronprinz!

Hurra! Jetzt hat Preußen und später Deutschland einen Thronfolger. Doch die Eltern jubeln nicht. Bald stellt sich die Behinderung des Prinzen heraus. Die Behandlungen beginnen. Zuerst noch harmlos: ein Heilkundiger der alten Schule. Er lässt den schlaffen Arm in warme Bäder einlegen, in denen frisch geschossene Hasen ausbluten. Oder eine bekannte Schlafwandlerin: Sie hat in Trance einen Magnetiseur gesehen, der den Kleinen heilen könne. Alle Ärzte mühen sich erfolglos. Derweilen wird der rechte, gesunde Arm des Zweijährigen stundenlang festgebunden, damit er endlich anfängt, den linken zu benutzen. Der Kleine versucht sich so heftig dagegen zu wehren, dass es der Mutter mulmig wird.