3. Februar 1945 Jakob, Humboldts Papagei, verliert Flügel bei Granatenangriff

"Viel Zucker, viel Kaffée, Herr Seifert!"

Als Humboldt ihm zum ersten Mal begegnete, war Jakob schon durch mehrere Hände gegangen. Von seiner Heimat Madagaskar hatte er es bis an den Hof von Großherzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach geschafft. Ein stattliches Tier mit dem für Vasapapageien typisch schiefergrau glänzenden Gefieder. Das aufgeweckte, damals schon etwa 40-jährigeTier hinterließ tiefen Eindruck auf den knapp 60-jährigen Humboldt, der nach seinen ausgedehnten Forschungsreisen rund um den Globus nun wirklich schon allerhand gesehen hatte. Jedenfalls - als der Großherzog einige Monate später starb, erhielt er das Tier. Und so gründete Humboldt mit Jakob und Herrn Seifert in Berlin eine Herren-WG: "Viiel Zucker, viiel Kaffée!" So in etwa …

Jakob - ein ramponiertes Präparat

Doch auch nach seinem Tod ging Jakobs Geschichte weiter. Er wurde dem heutigen Museum für Naturkunde in Berlin übergeben, ausgestopft und auf einer Sitzstange fixiert. Gemeinsam mit 20.000 weiteren sogenannten Stand-Präparaten saß er in der ornithologischen Sammlung - und damit erneut lange Jahrzehnte in einer schweigsamen Umgebung. Die Federn bleichten aus, der Schnabel wurde porös. Und dann auch das noch: Am 3. Februar 1945 traf ein amerikanischer Bomber das Gebäude. Dabei büßte Jakob seinen linken Flügel ein - und die langen Schwanzfedern. Der Bauch wurde aufgerissen, die Kopffedern verkohlten. Es fehlte nicht viel und seine traurigen Überreste wären entsorgt worden. Wäre er nicht Humboldts Hausgenosse gewesen, Jakob wäre höchstwahrscheinlich nie wieder zusammengeflickt worden. So reist er aber heute - wie früher sein Herrchen - rund um den Globus und nimmt an bedeutenden Ausstellungen teil, die das Vermächtnis des berühmten Forschers feiern: "Viiel Zucker, viiel Kaffée, Herr Seifert!"