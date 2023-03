22. März 1974 Herabsetzung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 18 Jahre

Mittwoch, 22. März 2023 Autor(in): Susanne Hofmann Sprecher(in): Caroline Ebner Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Was hat man nicht alles befürchtet! Jugendliche würden ihren Familien entrissen und dem Staat ausgeliefert; sogenannten Früh-Ehen könnte Tür und Tor geöffnet werden; es drohe die juristische und finanzielle Übervorteilung charakterlich unreifer junger Menschen. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, warnten Zeitungen vor dem "neuen Recht zum ungebremsten Frühkonsum" - Sodom und Gomorra!

Zu jung, viel zu jung!

Doch trotz dieser Bedenken hat der Bundestag in Bonn es damals so beschlossen, am 22. März 1974. Sogar mit großer Mehrheit: Der zweite Paragraph des Bürgerlichen Gesetzbuches wurde geändert. Er lautet seitdem: "Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein." Die Parteien begründeten dies vor allem mit dem Wandel in der Gesellschaft: Die Jugend wollte und sollte mehr zu melden haben.

Auch die Wahl haben

Und so wurden Schlag Mitternacht mit Beginn des Jahres 1975 zweieinhalb Millionen Teenager erwachsen. Sprich - sie durften Alkohol und Zigaretten kaufen und sich endlich legal in Clubs vergnügen, ohne vor der Ausweiskontrolle ins Damenklo türmen zu müssen. Und außerdem natürlich: Kaufverträge abschließen, eine Wohnung mieten, ein Erbe antreten - und durchbringen, heiraten, von zuhause ausziehen, ja sogar auswandern und ins Parlament gewählt werden. Sie mussten für all das also nicht mehr auf ihren 21. Geburtstag warten, wie in den knapp 100 Jahren davor.

Übrigens: Nur die Westdeutschen waren gesetzliche Spätzünder. Jenseits der Mauer, in der DDR, galten 18-Jährige schon ein Vierteljahrhundert früher als mündige Bürger. Als Anerkennung des "hervorragenden Anteils der Jugend am Aufbau der antifaschistisch-demokratischen Ordnung" - wie es im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik hieß. Ein Unding, empörte man sich im Westen. Die DDR-Jugend werde nur "am ideologisch-politischen Gängelband geführt". So etwas könne man sich in einer freiheitlichen Demokratie nicht vorstellen. Hier stelle man höhere Ansprüche an Reifegrad und Selbständigkeit der jungen Staatsbürger!

Lange stritten Sozialverbände, Kirchenkreise und Presse über das Für und Wider der neuen Altersgrenze. Es ging ja schließlich um eine revolutionäre Veränderung der familiären Ordnungsstruktur! Das Kalkül der handelnden Politiker war wohl vor allem: die rebellische junge Generation vom Protestieren abhalten und für sich zu gewinnen.