2. März 1818 Giovanni Belzoni entdeckt die Grabkammer der Chephren-Pyramide wieder

Lückenloser Lebenslauf

Schau ma mal ...

Wie einst etwa der Italiener Giovanni Battista Belzoni, heute bekannt als Pionier der Ägyptologie. Suchen und Finden sind Teil seines Berufs. Am 2. März 1818 entdeckt er die Grabkammer der riesigen Chephren-Pyramide in Ägypten wieder. Lange war nicht mal der Zugang zu dem Bauwerk bekannt. Spekulationen über Schätze im Inneren hatten Generationen von Abenteurern und Glücksrittern beflügelt, und sich daran die Zähne ausgebissen.

Geboren als Sohn eines Barbiers sollte der fast zwei Meter große Hüne Geistlicher werden. Mit sechzehn Jahren tritt er in Rom in ein Kloster ein. Als Napoleons Truppen in die ewige Stadt einmarschieren, flieht er vor dem Militärdienst nach England. Auf dem Weg dorthin erwirbt er Kenntnisse der Hydraulik. Auf der Insel macht er Karriere als Zirkus-Kraftprotz. Als patagonischer Simson, der in exotischer Kleidung eine Menschenpyramide stemmt. Zehn Jahre später will er in Ägypten den Pascha für ein hydraulisches Wasserrad begeistern und die Bewässerung im Land revolutionieren. Der Plan scheitert. Doch Belzonis Fähigkeiten als Ingenieur sind anderweitig gefragt: Für die Briten soll er die erste von vielen Antiken nach London schaffen - den Tonnen schweren Kopf einer Statue von Ramses II.