28. Dezember 1612 Galileo Galilei entdeckt den Neptun

Der Himmel sieht jede Nacht gleich aus: Abermillionen von Sternen vor einer samtig-dunklen Tapete. Stimmt natürlich nicht. Denn wer regelmäßig den Nachthimmel anschaut, der sieht - da bewegt sich fast alles. Nicht nur der Mond, für den man nicht einmal ein Fernglas braucht. Sondern auch die Planeten, die, wie die Erde, in großen Bahnen um die Sonne kreisen. Und dann gibt es noch die Vielzahl an Sternen, die sich alle gemeinsam um die Erde zu drehen scheinen - aber das ist eine optische Illusion, weil sich ja die Erde unter dem Himmelszelt rund um die Sonne bewegt. Doch ein paar wenige Sterne da oben, die bewegen sich von uns aus gesehen tatsächlich nicht, weil sie genau in der Drehachse der Erde liegen. Fixsterne heißen sie. Und als Galileo Galilei am 28.12.1612 in Florenz durch sein schmales Teleskop schaute, sah er einen Weiteren, bis dahin unbekannten, Fixstern. Der war ihm aber ziemlich egal, denn eigentlich wollte er die Jupitermonde genauer anschauen. Zwar vermerkte er diesen seltsamen Fixstern in seine Aufzeichnungen - doch das war‘s dann schon.

Übrigens: die Quellen widersprechen sich da im Datum. Manche sagen: dieser fast geschichtsträchtige Tag war erst im Februar 1613.