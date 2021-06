25. Juni 1828 Friederike Kempner geboren, arge Dichterin

Die Familie war entsetzt: Riekchen dichtet! Und zwar so schlecht, dass sie glatt gedruckt wurde. Sie erlangte so nahezu einzigartige Berühmtheit. Deutschland lachte Tränen über den "Schlesischen Schwan". Doch Friederike Kempner, geboren am 25. Juni 1828, war das egal. Autorin: Isabella Arcucci