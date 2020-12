31. Dezember 1973 Erster öffentlicher Auftritt der australischen Rockband AC/DC

Wilde Burschen von "Down Under"

Bei ihrem allerersten Auftritt unter dem Namen AC/DC…AC/DC ist ja die Abkürzung für "Gleichstrom/Wechselstrom"… also in der Silvesternacht vom 31. Dezember 1973, da traten zwischen anderen Bands auf. Das Publikum saß noch an gedeckten Tischen mit brennenden Kerzen. Unglaublich! Aber so war das im "Chequers", einem kleinen aber angesagten Club in Sydney. Und die Leute staunten. AC/DC machten aus altbekannten Rock‘n Roll Songs wie "Lucille" oder "No Particular Place to go" so wilde E-Gitarren-Nummern. Aber das war noch in "Down Under", in Australien, wo die fünf Burschen der Band alle wohnten.