18. Januar 1969 Die erste ZDF-Hitparade

Ein Rie-sen-ding wär das gewesen! Ein Riesending! Mitten zwischen den Zuschauern hätt ich gesessen, wie alle Interpreten. Neben mich hätte der Regisseur extra zwei besonders attraktive junge Damen aus dem Publikum gesetzt. Mit hochtoupierten Haaren und sanften Augen. Für die Kameras, damit wir "ein schönes Bild" abgeben. Wurde in der Generalprobe geübt. Alles! Auch ob Dir jetzt ein Fan Blumen überreicht oder so.

Vollgas beim Sprechen

Hat er mir erzählt, also der Dieter. Warn ja alte Kollegen. Ham noch zusammen Borgwards verhökert, Anfang der Sechziger. Wir zwei, im selben Laden. Aber der Dieter: immer eine Karre mehr verkloppt als ich. Was der quatschen konnte!

Auch im Fernsehen und immer auf die Sende-Sekunde pünktlich. Die Uhr im Blick! Und immer Vollgas beim Sprechen. Mitten rein in den Schlussapplaus. Auch bei der Startnummer vor mir, vielleicht wär‘s der Jürgen Markus gewesen, oder die Daliah Lavi? Auf jeden Fall noch mitten rein in deren Applaus hätte der Dieter gerufen:

"Und hier ist er! Zum ersten Mal dabei! Aus dem schönen Ulm! Unsere Neuvorstellung mit der Startnummer vier: Klaus Colla. Colla vorn mit großem C und hinten mit einem kleinen A. Meine Damen und Herren! Ein Name, den Sie sich merken sollten!"