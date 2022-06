1. Juli 1959 Drei Jesusse treffen sich zur Therapie

Das Jesus-Trio von Ypsilanti

Milton Rokeach, Professor für Sozialpsychologie an der Michigan State University, arrangiert ein bizarres Gruppenexperiment. Von den drei Männern, die sich für Christus halten, leben Clyde und Joseph bereits seit Jahren in der psychiatrischen Klinik in Ypsilanti. Leon, den Jüngsten, lässt Rokeach kurzerhand dorthin verlegen. Dann - am 1. Juli 1959 - begegnen sich die drei Jesusse zum ersten Mal. Der Psychologe dirigiert eine bizarre Vorstellungsrunde: "Ich heiße, Clyde. Ich wurde Gott." - "Ich heiße Joseph, und ich bin Gott!" - "Und ich bin Leon. Auf meiner Geburtsurkunde steht, dass ich der wiedergeborene Jesus von Nazareth bin!"