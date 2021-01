4. Januar 2918 Die "Weiße Dame", zweitausend Jahre alte Felszeichnung, entdeckt

Der Schamane mit der Blume

Das, was er an diesem 4. Januar 1918 auf einem der Granitblöcke in der Tsisab-Schlucht im Brandbergmassiv in Namibia entdeckt, ist ein wahrer Schatz der Menschheitsgeschichte. Eine Felszeichnung, so schön, dass es auch seinen Gefährten die Sprache verschlägt. Eine Jagdszene mit Menschen und Tieren. In der Mitte eine große, schlanke Figur. Ihr Oberkörper ist dunkel, der Unterkörper weiß. In der einen Hand trägt die Figur einen Bogen, in der anderen einen Gegenstand, der an eine Blume erinnert. Eindeutig eine männliche Figur, notiert Reinhard. Erst der Franzose Henri Breuil, seines Zeichens katholischer Priester und Prähistoriker, wird Jahrzehnte später behaupten, es sei eine Frau. Schließlich tragen Männer keine Blumen, ist doch klar. Inzwischen geht die Forschung davon aus, dass es sich bei der "weißen Dame", wie die Figur dank Breuil bis heute genannt wird, um einen männlichen Jäger oder tanzenden Schamanen handelt. Und es ist nicht die einzige Felszeichnung am Brandberg. An die 50000 Bilder sind über das Massiv verstreut, gezeichnet vor mehreren Tausend Jahren vom Volk der San. Der "Buschleute", wie die deutschen Kolonialherren sie abfällig nannten.