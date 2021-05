1. Juni 1792 Die Pianistin Rebecca Schröter lädt Papa Haydn zum Schäferstündchen

Das Geheimnis des Superstars

Schöne Frauen zeitlebens

Auch am 1. Juni 1792 bittet Mrs. Schröter schriftlich zum Abendessen. Doch dieser Brief ist anders. Nicht wegen etwas, das da steht, sondern wegen etwas, das da stehen könnte. Der Anfang ist unauffällig. "Ich hoffe, Sie, liebster Haydn am Dienstag wie immer zum Dinner zu sehen". Dann kommt es, dann kommt, was fehlt: Haydn hat etliche Worte unter heftig hingekratzten Tintenbalken begraben, nur wenige Ober- und Unterstriche spitzen noch durch. Und da springt sie an, die schiere Lust am Schlüsselloch: Was hat Haydn versteckt? Was hat Rebecca ihm zugeflüstert, versprochen? Stand da "die ganze Nacht mit mir" oder - huch! - gar "schlaf mit mir"?