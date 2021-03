1. April 1919 Die 17-jährige Koreanerin Yu Gwan-Sun organisiert Demo gegen die japanische Kolonialherren

Donnerstag, 01. April 2021 Autor(in): Isabella Arcucci Sprecher(in): Christian Baumann Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

24 Dörfer. Yu Gwan-sun hat sie alle abgeklappert. Zu Fuß ist die 16 Jährige von Ortschaft zu Ortschaft gelaufen – bis zur völligen Erschöpfung. Unter den Armen selbstgebastelte Flaggen. Die verbotene Flagge ihrer Heimat Korea. Korea, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts eine unterdrückte, ausgebeutete Kolonie des japanischen Kaiserreichs.

Ohne Waffen gegen die Besatzer

Yu Gwan-sun wird im christlichen Glauben erzogen. Schon als kleines Kind muss sie mit ansehen, wie die japanische Armee brandschatzend und mordend durch ihr Dorf zieht. Lehrer und Freunde werden Gwan-sun später als schüchtern beschreiben. Keiner ahnt damals welches Feuer in dem stillen Mädchen lodert. Mit Gottes Hilfe will Gwan-sun ihr Land befreien. Frühmorgens klettert sie über die Mauer ihrer Missionsschule in Seoul und schließt sich dem Protestmarsch der 1. März-Bewegung an. Die friedliche Demonstration wird vom japanischen Militär blutig niedergeschlagen.

Yu Gwan-sun flieht in das Dorf ihrer Eltern - und organisiert selbst den Widerstand. Am 1. April 1919 versammeln sich über 2000 Menschen aus den umliegenden Dörfern auf dem Aunae-Marktplatz in Cheonan. Die 16 Jährige Yu Gwan-sun führt die Menge an. Statt Waffen schwenken die Demonstranten ihre selbstgebastelten Nationalflaggen und rufen "Manse! Manse!", "Lang lebe Korea!" Ein gewaltloser Protestmarsch p-– bis die japanische Armee das Feuer eröffnet.

Yu Gwan-suns Eltern werden erschossen, Gwan-sun selbst ins Gefängnis nach Seoul gebracht und in eine Zelle gesperrt, so schmal, dass selbst ein zierliches Mädchen wie Gwan-sun darin weder aufrecht stehen noch ausgestreckt liegen kann.

Aber sie kann mit ihren Zellennachbarinnen kommunizieren. Auf ihr Kommando brechen alle Insassinnen des Frauentrakts in laute "Lang lebe Korea!"-Rufe aus. Die Stimmen der Frauen dringen durch die Gefängnismauern hindurch. Auch die Menschen auf der Straße stimmen in den Chor ein.

1945 endet die japanische Kolonialherrschaft über Korea mit der Kapitulation des Tennos im 2. Weltkrieg. Yu Gwan-sun kann die Befreiung ihres Landes nicht mehr miterleben. Sie wird im Gefängnis zu Tode gefoltert.

Die Stimme eines geteilten Landes