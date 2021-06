28. Juni 1981 Der erste "Tatort" mit Schimanski

Montag, 28. Juni 2021 Autor(in): Thomas Grasberger Sprecher(in): Johannes Hitzelberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Duisburg ist eine schöne Stadt! Bevor jetzt jemand anfängt zu lachen, sei an das Lehmbruck-Museum mit seinen Skulpturen erinnert. Oder an den modernen Innenhafen. Oder an die vielen netten Menschen: Duisburger haben das Herz ja auf dem rechten Fleck. Und auf der Zunge. Immer geradeheraus! Mit viel Humor! Die können kräftig mitlachen, wenn jemand sagt: "Duisburg ist eine schöne Stadt!"

Der bekannteste Sohn der schönen Stadt

Aber im Ernst: Es ist wirklich schön. Okay, vielleicht nicht so Rothenburg-ob-der-Tauber-mäßig-schön. Sondern eher so... nun ja, Duisburg-schön eben! Hart und authentisch, wie das Leben. Und wie der wohl bekannteste Sohn der Stadt: Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski.

Dass dieser Schimmi nur eine fiktive Fernsehfigur aus der Reihe Tatort ist, tut hier nichts zur Sache. Ebenso wenig, dass sein Darsteller Götz George gebürtiger Berliner war. Was soll´s? Schließlich stammt die Ruhrpott-Röhre Grönemeyer ja auch nicht aus Bochum, sondern aus Göttingen. Während Schimanskis Mit-Erfinder Hajo Gies immerhin aus Lüdenscheid kommt. Zwar verhält sich die Sauerland-Metropole Lüdenscheid zur Industriestadt Duisburg wie Potthucke mit Apfelmus zu Currywurst mit Pommes. Aber egal. Schließlich hatte Regisseur Hajo Gies vor seiner Filmkarriere Soziologie bei Adorno studiert, kannte sich also bestens aus mit Renitenz und Revolte, Kultur- und Kapitalismus-Kritik. Und mit dem Jargon der einfachen Leute.

Das Wort Jargon bedeutet übrigens ursprünglich "unverständliches Gemurmel", was gut zu Götz George passt. Als Horst Schimanski raunzte und brummte der sich 32 Jahre lang durch die deutsche Fernsehlandschaft, blaffte seinen Kollegen Thanner an, bellte unflätig herum oder drohte nervenden Journalisten Schläge an. Erstmals geschehen am 28. Juni 1981 in dem ARD-Tatort "Duisburg-Ruhrort".

Schimmis Welt