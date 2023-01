25. Januar 1774 Friseur David Low eröffnet erstes Grand Hotel

Einmal jeden Wunsch von den Augen abgelesen bekommen, umsorgt werden, edel speisen, geschliffen parlieren - all das wünschten sich betuchte Reisende, statt karger und klammer Wirtshauszimmern. Der findige Friseur David Low griff die Idee auf und gründete in London ein Grand Hotel. Autorin: Justina Schreiber

Mittwoch, 25. Januar 2023 Autor(in): Justina Schreiber Sprecher(in): Krista Posch Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Öde ist der Alltag, trübe die Zukunft. Schnell durch die Drehtür ... und hinein in den scheinbar weltentrückten Kosmos der Reichen und Schönen! Mon Dieu! Bereits die Lobby wirkt überwältigend elegant. Mit ihren Kristall-Lüstern, den Säulen, Blumenbuketts und dekorativ verteilten Palmenwedeln bildet sie tatsächlich die perfekte Kulisse für gesellschaftliche Groß-Ereignisse wie den, sagen wir, 5-Uhr-Tee. Magnifik! Mit Brillies geschmückte Ladies und befrackte Gentlemen knabbern - in Korbsesseln lehnend - an überteuerten Sandwiches, während sie die Börsenkurse oder neueste Skandalgeschichten ventilieren. Was Sie nicht sagen, droht etwa ein Börsen-Crash??? Oh, Dear!

Menschen im Hotel

Dann wäre vermutlich sofort Schluss mit all dem Pipapo, der hier rund um die Uhr herbeigezaubert wird - von A wie Aperitif bis Z wie Zimmerservice, um mal das Minimum an möglichen Dienstleistungen zu definieren. Die Bandbreite der Extra-Würste, äh - Wünsche ist selbstverständlich, gnädige Frau, beliebig dehnbar, welche Temperatur soll das tägliche Schaumbad denn haben? Dass sich illustre Gäste auch in der Fremde wie zu Hause (oder gar noch wohler) fühlen, gehört schließlich seit Urbeginn und bis heute zum Konzept jeglicher Luxus-Hotellerie. Gewöhnliche Gasthäuser können sich nämlich als unerträgliche Zumutungen erweisen, nicht wahr? Der Dreck, der Lärm und dann auch noch Bettwanzen!!

Bloß keine Wirtshauszimmer

Adlige Geschäftsleute, die auf der Durchreise nicht bei Verwandtschaft unterkamen, ließen sich aus gutem Grund nachts lieber in der Kutsche weiter durchrütteln, um dann am nächsten Morgen dem örtlichen Barbier bei der allfälligen Rasur ihr Leid zu klagen.

Thanks heavens! Der Londoner Friseur David Low begriff die strukturelle Notlage und sah die Chance seines Lebens. Am 25. Januar 1774 eröffnete er in Covent Garden in der King Street No. 3 das erste sogenannte Grand Hotel der Welt, eine noble Adresse für bessergestellte Reisende, die damals ja schon happy waren, wenn sie für ihre klammen Zehen warme Ziegelsteine ins Bett gepackt bekamen. Es heißt, es sei Lows Idee gewesen, den Begriff "Hôtel" aus dem Französischen ins Englische zu übertragen.

Wie auch immer: Bis mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Metropolen und Kurbädern die Blütezeit der pompösen Grand Hotels à la Excelsior oder Beau Rivage anbrach, musste die Upperclass noch sehr viele Beschwerden vorbringen, unterstützt vom Gemäkel der Emporkömmlinge, Hochstapler und anderen Möchte-gern-Royals: zu weit, zu beschwerlich, zu heiß, zu kalt, zu weich, zu hart und überhaupt: warum schmeckt der Pfirsich Melba nicht wie im Savoy?