11. April 1929 Das Kino Babylon wird in Berlin eröffnet

Montag, 11. April 2022 Autor(in): Isabella Arcucci Sprecher(in): Ilse Neubauer Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

"Kolosseum", "Luxor", "Alhambra"... . Und nun auch noch: "Babylon"!

Die Rede ist nicht von historischen Stätten, sondern von Kinos. In der harten Wirtschaftsrezession der 20er Jahre boten diese Filmpaläste mit den pompös exotischen Namen die Flucht in eine Traumwelt. Über 5000 Kinos gab es damals in Deutschland!

Das "Babylon" hätte es da eigentlich nicht auch noch gebraucht. Denn rund um die Gegend vom Bülowplatz, dem heutigen Rosa-Luxemburg-Platz im Berliner Scheunenviertel, knubbelten sich bereits die Lichtspieltheater und wetteiferten mit blinkender Leuchtreklame, riesigen Plakaten mit schmachtenden Schönheiten darauf und duftenden Karamellen um die Gunst des Publikums.

Geheimer Widerstand zwischen Flitter und Filmrollen

Trotzdem wurde das "Babylon" am 11. April 1929 am Bülowplatz feierlich eröffnet.

Die Presse war hingerissen von den schmuck livrierten Einlassdienern und den samtenen Sesseln und Logen. Hinter dem schweren Vorhang verbarg sich nicht nur eine enorme Kinoleinwand, sondern auch eine Bühne mit Orchestergraben, auf der man Live-Varieté-Vorstellungen bestaunen konnte. Das "Babylon" war eine Welt des schönen Scheins, in der nichts echt war doch alles verführerisch. Auch als bereits die Nazis die Macht ergriffen hatten und immer häufiger Propagandafilme über die Leinwände flackerten, blieben die Kinos eine Ablenkung von den Sorgen des Alltags. Im "Babylon" war es der Filmvorführer Rudolf Lunau, der, versteckt in seiner schummrigen Kabine, diese kleinen Fluchten ermöglichte.

Was niemand der gebannten Zuschauer ahnte: Lunau wollte nicht vor der Realität flüchten, sondern sie bekämpfen. Er war Teil des kommunistischen Widerstands gegen die Nazis. Im Keller des "Babylon" druckten Lunau und seine Genossen heimlich antifaschistische Flugblätter. Und nachts, wenn die letzte Vorstellung vorbei war, quetschten sich vier Personen in den schmalen Raum zwischen Vorhang und Leinwand, der ihnen als Schlafzimmer diente: Rudolf Lunau, sein Bruder Hans und zwei jüdische Mitgenossen, die sich im "Babylon" versteckt hielten.

Von alten Zeiten und Plastikblumen