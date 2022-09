12. September 1981 Chaos Computer Club in Berlin gegründet

Sie tragen weite Kapuzenpullis, sitzen in dunklen Kellern und in ihren Augen spiegelt sich die grünlich-schimmernde Schrift einer DOS-Oberfläche vor schwarzem Hintergrund. Wahrscheinlich haben sie sich auch seit Wochen nicht gewaschen und essen nichts Anderes als kalt gewordene Pizza. Klar, Hacker eben. Blitzgescheite, aber auch ein bisschen schräge Computernerds. So jedenfalls sehen sie in Kinofilmen aus. Doch Hacker sehen natürlich ganz normal aus und vor allem - sie sind zumindest in Deutschland auf die spießigste Art und Weise zusammengeschlossen, die man sich nur vorstellen kann: als eingetragener Verein nämlich. Der Chaos Computer Club, der am 12. September 1981 in Berlin gegründet wird ist ein Verein, mit einem Vorsitzenden und einem Vorstand und jährlichen Mitgliederversammlungen.