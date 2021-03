8. März 1987 "Burda Moden" erscheint auf Russisch

Es ist ein Foto, das um die Welt geht: Raissa Gorbatschowa, First Lady der UdSSR, empfängt hohen Besuch - aus dem deutschen Offenburg: die Verlegerin Aenne Burda, 77 Jahre, Königin der Mode zum Selbermachen. Wie beste Freundinnen sitzen die gepflegten Damen nebeneinander auf dem Sofa beim Tee - die eine mit Puffärmeln, die andere mit breiten Schulterpolstern und cremefarbener Schleifenbluse - und: Sie strahlen. Was es zu feiern gibt? Aenne Burda ist in Moskau ein sagenhafter Coup gelungen: Ihr Magazin "Burda Moden" erscheint jetzt - auf Russisch! - Nicht nur als erstes Modeblatt - als erste West-Zeitschrift überhaupt.