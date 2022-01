11. Januar 1949 "Mutter Courage und ihre Kinder" startet am Deutschen Theater

Wir spielen!?

Menschen demonstrierten dagegen auf dem Bertolt-Brecht-Platz in Berlin. Und dennoch fand sie statt. Für Claus Peymann hatte es eine besondere Bedeutung, "in einem vom Krieg bedrohten Land ein Anti-Kriegsstück zu spielen". Hätte Brecht diese Worte vernommen, fast sechzig Jahre nach der Premiere seiner "Mutter Courage" am Deutschen Theater in Berlin, am 11. Januar 1949 – er hätte sich verstanden gefühlt. Die Deutschland-Premiere seines Stückes damals brauchte nicht viel Kulisse: Berlin lag 1949 tatsächlich und wahrhaftig in Trümmern, Berlin war bereits zerbombt. Das Publikum trug die Erlebnisse des Krieges, die realen Bilder der Trümmerfelder, der Verwundeten und Toten mit in den Theatersaal. Sie waren die Kulisse, vor der Brecht inszenierte und seine "Mutter Courage" mit ihrem Planwagen durchziehen ließ. Unterwegs mit ihren drei Kindern versucht sie, ihre Geschäfte mit dem Krieg zu machen – um sich irgendwie durchzuschlagen. Und kann nur verlieren.