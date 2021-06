16. Juni 1954 Bloomsday

Ohne Punkt und Komma

das glauben aber auch nur die und zwar wegen Molly Blooms seitenlangem Monolog ohne Punkt und Komma am Ende seines Hauptwerkes Ulysses da nimmt Molly nämlich kein Blatt vor den Mund und plaudert ganz ungeniert unter anderem über intime Details aus ihrer Ehe mit dem Anzeigenakquisteur Leopold Bloom der Hauptfigur des Romans aber so ein Text der vom Hundertsten ins Tausendste und wieder zurück mäandert und angeblich den Bewusstseinsstrom im Hirn einer Frau nachahmt macht aus dem Autor noch keinen Frauenversteher vielmehr hat er diese Plappersuada seiner eigenen besseren Hälfte abgelauscht weshalb Nora auch einigermaßen sauer war als der Roman veröffentlicht wurde und Nora die es ja am besten wissen sollte hielt ihren Mann keineswegs für einen Frauenversteher vielmehr musste sie ihm immer wieder ordentlich auf die Sprünge helfen nicht nur was das Sexuelle betrifft hier allerdings besonders vor allem zu Anfang genauer beim ersten Date am Strand von Sandymount am Rande Dublins wo sie einst einen Mann aus ihm machte wie sie es nannte was aber nicht heißt dass sie da gleich schon miteinander geschlafen haben und was auch nicht heißt dass er sie zur Frau machte sondern nur dass sie ihm zu einem Orgasmus verhalf um hier mal Klartext zu reden wie es ja auch Molly tut in ihrem Monolog am Ende des Ulysses der zwar die feministische Joyceforschung inspirierte in der allgemeinen Rezeption des hochmodernen Romans aber nur eine untergeordnete Rolle spielt weil sich die intellektuellen Herren viel besser hervortun können wenn sie die zahlreichen gelehrten Anspielungen im umfänglichen Rest des Textes entziffern was letztlich auch nichts anderes ist als Pickel ausdrücken oder sonst ein autoerotischer Spaß