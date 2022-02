1. Februar 1893 "Black Maria" - das erste kommerzielle Filmstudio wird fertiggestellt

Dienstag, 01. Februar 2022 Autor(in): Isabella Arcucci Sprecher(in): Irina Wanka Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Red Butler zieht Scarlet O’ Hara leidenschaftlich an seine Brust, Lara kuschelt im Pferdeschlitten mit Dr. Schiwago und Jack und Rose tauschen heiße Küsse auf der sinkenden Titanic. Romantik made in Hollywood! Damit wir heute ergriffen die Leinwand anschmachten, brauchte es einst Pioniere der Technik. Kühle Köpfe ohne den leisesten Sinn für Gefühlsduselei, wie den Erfinder Thomas Alva Edison.

Ein kleiner Mann im Holzkasten

Seine Herzensdame Mina bedachte er nicht mit filmreifen Liebesschwüren, er lehrte sie das Morse-Alphabet. So konnten sich beide in Anwesenheit von Minas wachsamen Eltern unterhalten, indem sie heimlich Zettel mit Punkten und Strichen hin und herschoben. Irgendwann morste Edison: Willst Du mich heiraten? Und Mina morste kurz und knackig: Yes.

Mina kam damit klar, dass ihr genialer Gemahl lieber Zeit im Laboratorium verbrachte, als im Ehebett. Dafür konnte sie ihren Damen aus dem Women’s Club die neueste technische Sensation vorführen. Mit raschelnden Röcken drängten sie sich um einen kleinen Holzkasten, in dessen Guckloch sie der Reihe nach reinlinsen durften. "Huch!" "Hach!" "Oh!" In dem Kasten war ein kleiner Herr, der mit seinem Hut in der Hand charmant die Damen grüßte. Es war der Ingenieur William Kennedy Laurie Dickson. Ihn hatte Edison beauftrag, für seine Firma eine Bewegtbildkamera zu entwickeln, den Kinetograph und einen Apparat zum Abspielen der Bilder, das Kinetoskop. Und nun sah man Dickson in diesem Kinetoskop winken. Eine Sensation!

Boxkämpfe und heiße Tänze

Am 1. Februar 1893 wurde auf dem Gelände von Edisons Laboratorien in West Orange New Jersey das erste kommerzielle Filmstudio der Welt fertiggestellt. Eine Art Holzhütte, innen schwarz wie außen, deren Dach man öffnen konnte, um Tageslicht hereinzulassen. Weil es in seiner Form an die Black Maria genannten Polizeiwägen erinnerte, erhielt das Studio den Spitznamen Black Maria. Hier entstanden Filme, die eher weniger für die Augen der Woman’s Club Ladies bestimmt waren: Zum Beispiel Aufnahmen von Hahnenkämpfen oder die frivolen Tänze der spanischen Varietékünstlerin Carmencita. Edisons Zielgruppe waren Männer der Mittelschicht, die am Bahnhof auf ihren Zug wartend die Zeit totschlugen. Das konnten sie nun in den sogenannten Kinetoskop-Salons tun. Für ein paar Cent gab es 27 Sekunden Filmgenuss durchs Guckloch. Meist stumm oder mit akustischer Untermalung per Kopfhörer von Edisons Phonographen. Wer einen kompletten Boxkampf sehen wollte, musste dafür eine ganze Reihe von Kinetoskopen ablaufen und jedes Mal ein paar Cent einwerfen. Ein gutes Geschäft, weshalb Edison lange kein Interesse hatte, vom Kinetoskop auf Leinwand-Projektionen für ein großes Auditorium umzusteigen. Ein Fehler. Denn bald kamen andere, wie die französischen Brüder Lumière, welche die Kunst des Bewegtbilds auf die nächste Ebene brachten. 1918 zog Edison sich ganz aus dem Filmbusiness zurück. Die großen Hollywood-Geschichten entstanden ohne sein Zutun.