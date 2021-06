22. Juni 1906 Billy Wilder geboren

Ein wildfremder Mann, nur mit einer Unterhose bekleidet, stürmt in Billys Zimmer.

Voilá, der Beginn einer großen Karriere! Der Unterhosenmann ist aus dem Schlafzimmer der Nachbarin geflüchtet, und muss nun wohl oder übel seinem Retter ein Drehbuch abkaufen. Der Herr in Unterhosen war nämlich Boss einer Filmgesellschaft, und der junge Billy Wilder wollte zum Film.

"Preise sind wie Hämorrhoiden. Früher oder später bekommt sie jedes…"

Nach diesem fulminanten Auftakt konnte denn auch kommen was wollte - Nazis, Todesgefahr, Vertreibung - ihn konnte nichts mehr aufhalten. Wie ein Komet glühte er am Filmhimmel.

Nur stürzte er nicht so schnell ab. Sondern produzierte über fünfzig Jahre lang Filme, die bis heute unvergessen, viele sogar legendär sind: der Drehbuchautor, Filmregisseur und Produzent Billy Wilder, geboren am 22. Juni 1906. Über sechzig Filme, einundzwanzig Oscarnominierungen, sechs Oscars. Als er 1961 für "Das Apartment" drei Oscars bekam - für Produktion, Drehbuch und Regie -, stieg er in einen Götterhimmel auf, wo außer ihm nur noch sieben weitere Regisseure weilten.