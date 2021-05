7. Mai 1824 Beethoven dirigiert die Uraufführung seiner 9. Sinfonie

Es ist ein Werk, dem Wiens Musikliebhaber mit hohen Erwartungen entgegensehen und so ist das "k. k.- Theater nächst dem Kärnthnerthore" am 7. Mai 1824 bis auf den letzten Platz besetzt, einzig die kaiserliche Loge ist leer geblieben.

Jenseits der Konvention

Im Vorfeld des Ereignisses haben Plakate für die "Große musikalische Akademie" des "Herrn von Beethoven" geworben in deren Mittelpunkt die Uraufführung eines "neuen Musikstücks" steht. Es ist die Neunte Symphonie des Meisters, deren Finalsatz die Vertonung von Schillers "Ode an die Freude" ist. Schon allein ein Blick auf die Bühne zeigt dem Publikum, die Komposition, die gleich zum ersten Mal erklingt, wird musikalische Konventionen sprengen. Hinter dem Orchester hat sich ein Chor positioniert. Vier Gesangssolisten stehen bereit. Wann hat es in einer Symphonie so etwas jemals gegeben? So freudig erregt die Atmosphäre im Auditorium auch sein mag, Beethoven hatte seine neueste Schöpfung ursprünglich nicht für seine Wiener Wahlheimat geschrieben. Knapp zwei Jahre zuvor, im Herbst 1822, hatte die Philharmonische Gesellschaft London bei ihm um eine Symphonie nachgefragt und 50 Pfund Honorar angeboten. Beethoven hatte den Auftrag dankend angenommen und sich an die Arbeit gemacht.