16. Dezember 1964 Die Stiftung Warentest nimmt ihre Arbeit auf

Die superbequeme, dauerhaft punktelastische und im Kern absolut formstabile Sieben-Zonen-Kaltschaum-Matratze - Marke sagen wir nicht - hat ein "Sehr Gut" bekommen. Desgleichen der in den Hochlandlagen Mittelamerikas angebaute italienische Espresso-Kaffee mit dem vollem Aroma und dem leicht nussigen Geschmack. Die ungiftige, geruchlose Klebefalle für Lebensmittelmotten ist nur mit "gut" bewertet worden, aber immerhin.

Von "sehr gut" bis "mangelhaft"

Selbstverständlich, dass jeder Hersteller das "Sehr gut" oder "Gut", mit dem die Stiftung Warentest eines seiner Produkt auszeichnet, gern auf die Verpackung druckt. Damit macht er aber nicht nur Reklame für sich selber, sondern er trägt auch zur Bekanntheit der Stiftung bei. Die ist deshalb auf Werbung angewiesen, weil sie sich in erster Linie durch den Verkauf ihrer beiden Zeitschriften "test" und "Finanztest" finanziert. Zwar schießt ihr der Bund etwas zu, das aber lediglich als Ausgleich dafür, dass sie in ihren Publikationen auf Werbeanzeigen verzichten muss. Sie soll auf jeden Fall unabhängig bleiben.

Außer "sehr gut" und "gut" kann die Stiftung noch die Bewertungen "befriedigend", "ausreichend" und "mangelhaft" vergeben - ganz ähnlich wie ein Lehrer. Und weil die Stiftung diese Noten verteilen kann, kommt ihr eine Stellung zu, die ein wenig an die des Nobelpreiskomitees erinnert. Sie kann gewähren und versagen, und ein jeder hofft, Gnade zu finden vor dem Gremium. Schließlich ist es in der Öffentlichkeit so angesehen, dass die negative Beurteilung eines Produktes für dessen Hersteller einen schweren Schlag bedeuten kann - wenn nicht den Todesstoß.