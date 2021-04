14. Dezember 1972 Vorläufig letzter Mensch verlässt den Mond

Kein Treibstoff für den Mond

1961, kurz nachdem die Sowjetunion den ersten Menschen ins All geschickt hatte, verkündete Amerikas Präsident John F. Kennedy, dass die Vereinigten Staaten darauf hin arbeiten sollten, noch vor Ablauf des Jahrzehnts "einen Menschen auf dem Mond abzusetzen und ihn wieder sicher auf die Erde zurückzubringen". Dafür startete die NASA das Projekt "Apollo" - mit Testflügen, Mondumrundung und schließlich der Landung.

Cernan war schon früh mit dabei. Für den zweiten bemannten Flug wurde er als Ersatzpilot eingeteilt. Das bedeutete im NASA-Trainingskonzept, dass er darauf hoffen durfte, beim fünften Flug an Bord zu sein - dem ersten Flug, bei dem eine Landung überhaupt in Frage kam.

In der Tat durfte er im Mai 1969 bei Apollo 10 mitfliegen - Mondlandung jedoch nicht inbegriffen. Das Raumschiff hatte sehr wohl eine Mondlandefähre an Bord; und Cernan hatte den Auftrag, sie zusammen mit seinem Kollegen zu testen. Doch die NASA hatte die Aufstiegsstufe der Fähre vorsorglich nur halb betankt. So hätten die Astronauten zwar auf dem Mond landen, aber nicht wieder zurückkehren können.