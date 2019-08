Richtiges Gehen und Stehen Ratschläge vom Orthopäden

"Wenn der Großzehennagel noch in der Flucht der anderen Nägel ist, also in einer Ebene, dann ist die Großzehe nicht verdreht und dann besteht auch nicht die Gefahr, dass die Schiefstellung plötzlich ganz rasant schlimmer wird und die kleinen Zehen dann so verkrüppeln. Verliert die Großzehe jedoch die Führung, so ist nicht mehr genügend Stabilität da und die Großzehe schiebt sich gegen die anderen kleinen Zehen. Da die Großzehe die stärkere Zehe ist, weichen die anderen aus und kommen in die Fehlform herein."