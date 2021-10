Mythos Moor: Geheimnisse, die im Torf schlummern

"Das Interesse ist in Grafenwöhr und Umgebung riesengroß, weil, es ist ja Sperrgebiet, man kommt so net rein, und da, um diesen Röthelweiher, ranken sich natürlich viele Sagen, und die bekannteste is die von der versunkenen Stadt. Also, es soll so gewesen sein, dass damals am Rande des Röthelweihers eine große Stadt war, und die Bewohner der Stadt haben in Saus und Braus gelebt, also so ungefähr wie damals Sodom und Gomorrha, und des is a Zeitlang gut gegangen, und dann is die große Strafe gekommen: Die Stadt ist in den Fluten des Röthelweihers versunken. Mit ihr die ganzen Bewohner und alles. Und es wird erzählt, daß ma öfter amal, wenn ma nachts vorbeiganga is an dem Röthelweiher, dann hat ma oft aa sowas wie Stimmen gehört, die angeblich ausn Wasser kumma. Und man hat auch feurige Zungen angeblich aufm Wasser gsehn, und des solln dann die Bewohner gwesn sei, die dort in den Fluten mit versunken san. Und an besonders heiligen Tagen, hoaßt‘s, is die Stadt wieder aufgetaucht, also nicht die ganze Stadt, sondern nur die Turmspitzen vom Kirchturm, Rathaus, oder was halt so war. Und zur Mitternacht, um zwölf, ist der ganze Spuk wieder vorbeigwesn."