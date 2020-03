Live-Konzert Norbert Schneider & Band im Mühldorfer Haberkasten

Norbert Schneider ist in Deutschland immer noch mehr Geheimtipp denn gefeierter Austropop-Star. Ein Club wie der Haberkasten in Mühldorf wird ihm wohl aber bald zu klein werden, denn was er und seine 7-köpfige Band auf die Bühne bringen, ist eine großartige Mischung aus Wiener Charme und perfekt gespieltem Funk, Blues und Jazz.

Von: Bernhard Jugel