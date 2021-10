Edwin Scharffs Werk und Sonderausstellungen Edwin Scharff Museum

Das 1999 erbaute und 2017 umgebaute, gut 1.400 Quadratmeter große Museum befindet sich mitten in Neu-Ulm am Petrusplatz. Grundstock des Hauses sind die Werke des Bildhauers und Grafikers Edwin Scharff, der 1887 in Neu-Ulm geboren wurde und zu den bedeutendsten deutschen Künstlern der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zählt.

Kunst und mehr

Doch das Museum bietet mehr als Kunst: Im Zusammenhang mit den Ausstellungen eröffnet es reale und mentale Erlebnisräume, in denen Groß und Klein Ungewohntes erfahren und Neues erforschen können. Oder auch nur in Ruhe, mit oder ohne Anleitung nachdenken können. Mitmachen, Anfassen und Erleben ist gefragt im Kindermuseum, das jährlich wechselnde Ausstellungen präsentiert.

Edwin Scharff und die Klassische Moderne

Scharff studierte an der Münchner Akademie der Künste Malerei, begegnete bei seinem einjährigen Parisaufenthalt vor dem Ersten Weltkrieg namhaften Avantgardisten, gründete zusammen mit Paul Klee, Albert Weisgerber u.a. die Münchner Neue Sezession und lehrte ab 1923 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er an die Kunstakademie Düsseldorf versetzt, doch seine expressiven Figuren gefielen den Nazis nicht - 1937 wurde er als entarteter Künstler diffamiert. Nach dem Krieg war Scharff wieder gefragt: Er nahm teil auf der documenta 1 und 2 in Kassel.