Kulturpartner Bayern 2 Biotopia: Das Naturkundemuseum in Bayern

Wie sieht die Welt aus, wenn ich mit einem Auge nach vorne und mit dem anderen nach hinten schaue? Ein Chamäleon weiß so etwas, ein Mensch nicht. Mit Hilfe eines speziellen Helms, der die Seherfahrung eines Chamäleons simuliert, klappt der Perspektivwechsel ganz gut, auch wenn das menschliche Gehirn mit den neuen Seheindrücken ziemlich überfordert ist. Das Biotopia Naturkundemuseum Bayern will das Verständnis für Natur und Umwelt wecken und biologische Zusammenhänge begreifbar machen.

Biotopia - Museum des Lebens

Die Biotopia-Besucher sollen im neuen Museum zu Forschern werden. So können sie zum Beispiel in der Laborküche das Essen der Zukunft probieren oder erkunden, wie Tiere Winterschlaf halten. Das Museum will die Neugier auf Natur und Wissenschaft wecken und den Besuchern ermöglichen, die Welt aus der Perspektive anderer Lebewesen zu sehen. Außerdem beschäftigt sich die Ausstellung mit den langfristigen Umweltfolgen, mit Klimawandel und Artenschwund. Die Vorsitzende des Fördervereins, Dr. Auguste von Bayern, will vor allem die Kinder für Naturwissenschaften begeistern: