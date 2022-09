Aus dem Takt Herzrhythmusstörungen

Im besten Fall ist vom großen Taktgeber, dem Sinusknoten, nichts zu spüren. Nur wenn einem das Herz vor Angst in die Hose rutscht, vor Aufregung bis zum Hals schlägt oder vor Schreck einen Schlag aussetzt, dann bemerkt man das Organ, dessen Pumpmuskulatur den Kreislauf aufrecht und den Menschen am Leben erhält.

Was das Herz macht

Wenn das Herz aus dem Takt ist

Kurzes Glossar:

Hypersensitiver Karotissinus: Der Messfühler für den Blutdruck in der Halsschlagader meldet irrtümlich falsche Werte, was zu einer Veränderung des Herzschlags führt.

Senioren haben ein erhöhtes Risiko für eine an sich eher harmlose Form von Herzrhythmusstörungen, die aber langfristig fatale Folgen haben kann: Das sogenannte Vorhofflimmern. Fünf bis zehn Prozent aller über 75-jährigen sind davon betroffen. Beim Vorhofflimmern kontrahieren die Vorhöfe nicht mehr regelhaft, so dass das Blut nicht mehr richtig fließen kann. Es können sich Blutgerinnsel bilden, die wiederum – wenn sie ins Gehirn geschwemmt werden – einen Schlaganfall auslösen können.

Das gesunde Herz ist ein enorm flexibles und belastungsfähiges Organ. Es kann daher auch Einiges an Beschleunigung, Verlangsamung und Zusatzschlägen verdauen, ohne dass der Betroffene in Panik verfallen muss.

Tipp von Prof. Hoffmann:

Eine Herzmassage zu machen, das ist leicht dahingesagt. Im Ernstfall aber trauen sich viele nicht an einen Notfallpatienten heran, weil sie sich an die im Erste-Hilfe-Kurs gelernte Druck-Stelle nicht genau erinnern und auch vergessen haben, in welchem Rhythmus man abwechselnd drücken und beatmen soll. Außerdem gibt es die Hemmschwelle, einem fremden Menschen Luft einzublasen. Prof. Hoffmann versucht, diese Bedenken zu nehmen:

Tipp: So geht die Herzdruckmassage

Der Defibrillator war lange Zeit den Rettungssanitätern und Krankenhäusern vorbehalten. Das Gerät gibt bei Kammerflimmern einen oder mehrere elektrische Schocks ab und normalisiert so wieder den aus dem Ruder gelaufenen Herzschlag. Inzwischen sind Defibrillatoren an vielen öffentlichen Plätzen, Flughäfen, U-Bahnhöfen und in Betrieben verfügbar. Im Notfall kann jeder Umstehende damit Hilfe leisten. Die modernen Geräte erkennen von selbst, wann und ob sie einen Schock abgeben müsse und leiten den Helfer genau an, was zu tun ist.