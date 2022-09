Herzinfarkt Prävention und Behandlung eines Herzinfarkts

Was passiert bei einem Herzinfarkt?

Einriss einer Ablagerung

Wichtige Faktoren

Rauchen macht Gefäße unelastisch

Körperliche Inaktivität

"Der Tipp lautet also, Hintern hoch, inneren Schweinehund an die Leine nehmen und regelmäßig vor die Tür gehen." Dr. med. Christa Bongarth, Chefärztin Kardiologie der Klinik Höhenried

Alter und Geschlecht

Psychosoziale Belastungsfaktoren

Charakteristische Beschwerden: Bezeichnend für einen Herzinfarkt ist ein extremer und mit nichts zu vergleichender Vernichtungsschmerz hinter dem Brustbein, der alarmierend ist. Oft lässt er nicht wieder nach, manchmal aber kommt und geht er auch. Gelegentlich strahlt dieser Schmerz in den linken oder auch rechten Arm aus, in Rücken, Hals, Kiefer oder Oberbauch.

Wichtig: Keine Zeit verlieren!

Schmerzen im Brustkorb

Untypische Beschwerden

Frauen und Männer reagieren verschieden

Manchmal treten Warnzeichen auf

"Extrem häufig ist es so, dass sich aber der Herzinfarkt nicht ankündigt, sondern einfach kommt, wie mit dem Lichtschalter angeknipst. Denn der Einriss ist plötzlich da und in dem Moment reagiert der Körper."

Ernst nehmen sollte man auch Beschwerden bei körperlicher Belastung, wie z.B. Luftnot oder plötzlich nachlassende Leistungsfähigkeit. Das sind zwar nicht zwangsläufig Anzeichen eines drohenden Herzinfarktes, aber sie können darauf deuten, dass mit dem Herzen etwas nicht in Ordnung ist. Ein Hinweis kann z.B. auch sein, dass man beim Wandern plötzlich keine Luft mehr bekommt, was davor nie der Fall war, oder einen leichten Druck auf der Brust verspürt, der wieder nachlässt, wenn man sich ausruht.

Herzrhythmusstörungen

Auf fehlenden Sauerstoff reagiert das Herzgewebe zuerst quasi beleidigt, das heißt, es bildet saure Abfallprodukte. Hält der Zustand an, dann sind im Laufe der Zeit der ganze Säure-Basen-Haushalt und das Mineralstoffgleichgewicht gestört. Daraufhin entstehen Herzrhythmusstörungen, die machen den Herzinfarkt so gefährlich. Wird ein Patient bewusstlos, sollte man mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen.

Schnell Gefäß öffnen

Bei Patienten mit Herzinfarkt wird unter Durchleuchtungskontrolle ein Katheter gelegt, entweder geht man durch die Leiste zum Herzen oder durch den Arm, an der Stelle, an der man den Puls tastet. Von dort aus schieben Mediziner einen Draht zum Herzen. Mit Hilfe eines Ballons, den man aufblasen kann, kann der Blutfluss dann wieder hergestellt werden. Zusätzlich kann das Gefäß möglicherweise entweder durch eine Gefäßstütze (Stent) geöffnet werden oder es ist eine Bypass-Operation nötig.

"Zeit ist Muskel"

Ist das verstopfte Gefäß eher kleiner oder wird bereits in den ersten dreißig Minuten wieder geöffnet, kann sich das Herz in der Regel regenerieren. Die Chancen dafür sind bei kleineren Gefäßen und Seitenästen höher als bei größeren. Häufig kann sich das Herz auch noch erholen, wenn es innerhalb der ersten Stunden behandelt wird, dauert es länger, bleibt aber oft ein Schaden zurück.

Regeneration

Eingeschränkte Herzleistung

In der Reha haben Patienten drei Wochen lang die Möglichkeit, sehr viele Informationen über die Krankheit zu bekommen. Auch werden sie angeleitet, ihren Lebensstil (z.B. Rauchen aufhören) zu ändern, das ist alleine häufig schwierig. Das Programm in der Reha für Herzinfarktpatienten umfasst unter anderem Sport und Bewegung, Ernährungsberatung und psychologische Beratung. Ein ganzes Team unterstützt den Patienten, wieder in seinen Alltag und Beruf zurückkehren zu können.

Nach der Reha sollten Patienten sich eine Herzsportgruppe in ihrer Nähe suchen, der Hausarzt gibt Auskunft über die Herzgruppe in der Nähe des Wohnortes und Krankenkassen übernehmen in der Regel die Teilnahmekosten. Das Besondere solcher Gruppen ist, dass das Training unter ärztlicher Aufsicht erfolgt, ein- bis zweimal in der Woche rund 60 bis 90 Minuten lang.